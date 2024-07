Confcommercio Savona rilancia 'ComproSottoCasa' e presenta il marchio 'Bottega Ligure' per valorizzare il commercio locale

C’è un mondo che non si ferma né a luglio né tantomeno abbasserà la serranda ad agosto.

Il commercio non va in vacanza e, proprio nel periodo in cui la popolazione savonese cresce spinta dal turismo, Confcommercio aumenta l’offerta e rilancia la campagna “#ComproSottoCasa” per incentivare gli acquisti nei negozi della provincia, in modo da sostenere le attività locali che, con il loro impegno e la loro professionalità, garantiscono un servizio alla collettività 365 giorni l’anno.

Di recente la Regione Liguria ha varato anche il marchio di qualità “Bottega Ligure” per dare maggiore valore agli esercizi commerciali storici e di pregio, certificare i servizi di vendita al dettaglio di prodotti della tradizione e locali e promuovere il turismo enogastronomico ed esperienziale di borghi e città.

«La provincia di Savona si conferma una delle mete preferite dai turisti italiani e stranieri – spiega il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra - e sono migliaia le famiglie, italiane e straniere, che scelgono la nostra terra per pernottare, mangiare al ristorante, fare shopping, trascorrere almeno una giornata negli stabilimenti marini. Le imprese del commercio e del turismo sono impegnate per garantire un efficiente servizio ai propri clienti. E in questo contesto arriva anche un marchio che certifica storia e qualità: “Bottega Ligure” è un riconoscimento per gli esercizi di vendita al dettaglio con più di 30 anni di attività, che svolgono sul territorio un importante ruolo sociale, capace di contribuire a mantenere vivo il tessuto economico dei centri storici e dei piccoli e grandi comuni. I possessori del marchio “Bottega Ligure” potranno accedere alle misure a fondo perduto fino a 30 mila euro della Cassa Commercio Liguria».

Possono presentare domanda di adesione al marchio “Bottega Ligure” gli esercizi commerciali con sede in Liguria: con almeno 30 anni di attività continuativa e che abbiano sempre operato nel medesimo settore merceologico; attivi e iscritti regolarmente al Registro Imprese della Camera di Commercio competente; in regola con le autorizzazioni di legge (sanitarie, sicurezza ecc…).

Le richieste di concessione del marchio potranno essere presentate alla Camera di Commercio. Le pratiche saranno esaminate da una Commissione di valutazione regionale. Le imprese che otterranno il riconoscimento del marchio saranno inserite in un elenco pubblico regionale e avranno la possibilità di utilizzare il logo “Bottega Ligure” nei propri strumenti di comunicazione, quale ulteriore certificazione verso i consumatori di garanzia e qualità dell’acquisto.