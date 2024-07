Laerh licenzia un dipendente: colleghi in sciopero per solidarietà: “Da mesi lavoriamo sotto particolare stress”

Oggi i lavoratori dello stabilimento di Laerh ad Albenga si fermano con un'ora di sciopero in solidarietà nei confronti di un loro collega licenziato con un provvedimento ritenuto eccessivo rispetto alla contestazione fatta.

“Da mesi viviamo condizioni di lavoro sotto particolare stress, perché siamo sotto organico e spesso abbiamo problemi legati alle attrezzature agli impianti e alla salute e sicurezza”. Lo affermano le segreterie Fim Fiom Uilm Savona e Rsu di Laerh.

“Stiamo cercando di creare un percorso, condiviso anche dal sindaco di Albenga e con l'azienda e un licenziamento in questo momento va a rendere tesi gli animi tra lavoratori e la direzione aziendale – proseguono -. Siamo convinti che ci siano tutti i margini per recuperare a patto che l'azienda decida di ritirare il provvedimento di licenziamento. Oggi quest'ora di sciopero simbolica deve portare l'azienda ad una riflessione e a un'apertura al dialogo alla ripresa di un cronoprogramma di miglioramento, di cui questa azienda necessita”.

“Noi come lavoratori siamo sempre stati molto legati al lavoro e spesso con la nostra disponibilità abbiamo sopperito a mancanze nell'organizzazione del lavoro ed a difetti negli impianti – spiegano -. Siamo altresì convinti che questa realtà aziendale possa essere e possa diventare un punto di riferimento occupazionale per il territorio e per i nostri giovani, a patto di investimenti su impianti, salute e sicurezza e competenze. Segnaliamo, a sostegno del lavoratore licenziato, anche la solidarietà da parte della Rsu Piaggio Aerospace e Rsa Piaggio Aviation. Ci aspettiamo un segnale positivo da parte dell'azienda – concludono - in modo da riprendere a lavorare con la giusta serenità.