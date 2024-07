Maxi tamponamento in A10 tra Spotorno e Feglino: 4 feriti non gravi e diversi chilometri di code

Maxi tamponamento in A10, con conseguenze pare non gravi per le persone coinvolte a bordo dei mezzi, nella mattinata odierna. Secondo quanto riferito, nel sinistro avvenuto intorno alle 8.15 sull'autostrada tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, tra l'ingresso del casello spotornese e la galleria Tosse, sarebbero stati coinvolti cinque mezzi tra auto e alcuni furgonati.

Diversi sono stati i chilometri di coda e rallentamenti in conseguenza del sinistro, con l'operativo di Concessioni del Tirreno intervenuto per regolare il traffico e ripristinare poi la circolazione in sicurezza insieme alla Polstrada che ha effettuato invece i rilievi del caso.

Sei sono stati i mezzi di soccorso giunti in loco: le automediche Sierra1 e Sierra4, tre ambulanze di Croce Rossa vadese, Croce Bianca Savona e due della Croce Oro Mare. Quattro invece le persone ad aver riportato conseguenze ma non gravi: tutti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso, tre al Santa Corona e uno al San Paolo.

Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Finale, che ha provveduto alla messa in sicurezza della strada e dei veicoli fornendo assistenza al carroattrezzi intervenuto per rimuovere alcuni dei mezzi incidentati.

Sempre in direzione del Confine di Stato e sempre nel tratto tra i due svincoli, da segnalare anche code in mattinata per il restringimento di carreggiata dovuto ai lavori in ingresso alla galleria