Scontro tra una bici e uno scooter a Savona, in Corso Vittorio Veneto: due feriti in codice giallo

Soccorsi mobilitati intorno alle 9.15 della mattinata odierna, nella zona a mare di Savona all'altezza di Corso Vittorio Veneto, dove una bicicletta e uno scooter sono entrati in collisione.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare, che hanno trasportato entrambe le persone alla guida dei mezzi a due ruote in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

Impegnati in zona anche gli agenti della Polizia locale per chiarire la dinamica e le responsabilità dell'impatto ma anche per regolare il traffico della zona.