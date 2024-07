Weekend di musica e teatro a Zuccarello: concerti e spettacoli in piazza IV Novembre

Fine settimana ricco di eventi a Zuccarello. In programma giovedì 18 luglio alle 21, con ingresso libero, il concerto "Il Baule di Faber: le canzoni di De André senza le parole", a cura dei Maestri Tessiore, Soi e Pettinato dell'Accademia Musicale di Finale Ligure. Durante la serata, brevi presentazioni teatralizzate da due allieve della scuola di musica.

Venerdì 19 luglio alle 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Tra cielo e mare", progetto ideato da Teatro Ipotesi, con la direzione artistica di Pino Petruzzelli e il sostegno della Fondazione de Mari. Teatro e narrazione con piccole storie di vita volte a valorizzare l'arte e la cultura dell'entroterra savonese. Ingresso libero.

Domenica 21 luglio alle 21, musica pop e rock con "Smile Music Band", l'unica band in Europa formata da 5 giovanissimi fratellini con uno spiccato talento che ha conquistato palcoscenici prestigiosi. Viaggio musicale carico di passione, energia, e sorrisi. Biglietto unico 5 euro acquistabile in loco o online su Happy Ticket. Per i residenti di Zuccarello, biglietti omaggio fino a esaurimento scorte.