Albenga, il 25 luglio in Piazza San Michele la tradizionale Pastasciutta Antifascista

Si rinnova anche quest’anno, ad Albenga organizzata dalle ANPI di Albenga e Leca, la tradizionale Pastasciutta Antifascista.

L’origine della ricorrenza risale al 25 luglio 1943, 81 anni fa, quando i Cervi offrirono pasta a tutti i presenti nella piazza del vicino paese di Campegine per festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini. La Festa si terrà giovedì 25 luglio 2024 a partire dalle ore 20 in Piazza San Michele ad Albenga e proseguirà fino a tarda sera con accompagnamento musicale e letture.

Alla cena, la pastasciutta è a offerta (le bevande sono a pagamento). Oltre alla pasta saranno disponibili a prezzi molto contenuti altri prodotti locali.

In Liguria sono ben 15 gli eventi che si terranno quella sera, iscritti alla rete delle pastasciutte antifasciste di Casa Cervi, rete che con gli anni continua a crescere a voler rappresentare il forte sentimento antifascista che accompagna questi eventi, sentimento a quanto pare condiviso anche all’estero, considerata l’adesione alla rete anche di località in Australia, Spagna, Regno Unito, Lussemburgo, Austria, Germania, Irlanda e Repubblica Dominicana, oltre 200 località in Italia ed una quindicina all’estero.