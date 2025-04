Una maglietta per Paolo, i consiglieri Podio e Perrone a sostegno dell'iniziativa dell'associazione “Viceversa”

“Abbiamo scelto di sostenere con il cuore questa bellissima iniziativa dell’associazione 'Viceversa', perché la storia di Paolo ci ha profondamente colpiti e non può lasciarci indifferenti”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali albenganesi Nicola Podio e Ginetta Perrone.

“Paolo era un ragazzo come tanti, con una vita normale, finché un gesto di violenza assurda ha cambiato tutto - ricordano - Oggi è tetraplegico e comunica solo con gli occhi, ma continua a lottare con una forza che ci lascia senza parole. La sua battaglia è anche la nostra: quella contro la violenza, contro il bullismo, contro l’indifferenza”.

“Le magliette realizzate dall’associazione non sono solo un modo per raccogliere fondi per Paolo e la sua famiglia, ma anche un simbolo forte, un messaggio chiaro: non possiamo accettare che episodi del genere passino sotto silenzio - dicono ancora Podio e Perrone - L’idea di rappresentare Paolo come un eroe, con illustrazioni realizzate dalla giovane artista Ilaria Ghinka Bonanni, è un esempio meraviglioso di come l’inclusione possa generare bellezza, valore, speranza”.

“Noi ci siamo, e ci saremo. Per chiunque voglia acquistare una maglietta e contribuire a questa causa, le abbiamo a disposizione e possiamo consegnarle personalmente. Ogni maglietta venduta è un piccolo grande gesto d’amore, un passo verso un mondo più giusto, più umano. E siamo certi che la comunità albenganese saprà rispondere ancora una volta con il cuore” concludono i consiglieri comunali.