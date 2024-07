Lega assente al Palio Storico di Albenga, Canepa: “Un anno di pausa, torneremo alla prossima edizione”

Il Palio Storico ad Albenga è iniziato, ma la cantina della Lega, tradizionalmente presente, quest’anno non c’è.

“Siamo in una fase delicata e ci stiamo occupando di diverse cose di particolare importanza – spiega il nuovo commissario della sezione ingauna della Lega Giancarlo Canepa -. Sono subentrato da pochi giorni e non siamo riusciti ad organizzarci per il Palio. Ma è solo una pausa. Torneremo sicuramente, come di consueto, per la prossima edizione”.

Nel frattempo, qualcuno ha notato che l’insegna è stata rimossa dalla sede in vico a piazza San Francesco. “Non ce ne siamo andati – spiega Canepa -. Ci siamo sempre, ma l’insegna è stata rimossa per tutta la durata del Palio Storico in quanto la sede non è presidiata in queste serate ed essendoci un intenso passaggio di persone, vogliamo evitare eventuali atti vandalici. La rimetteremo lunedì”.