Avis Liguria, sabato 20 luglio alle Caravelle di Ceriale l'evento "Tuffati a donare"

L’evento targato AVIS presso il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale è ormai un appuntamento fisso dell’estate, come il caldo ed il divertimento.

E proprio per trovare un po’ di ristoro dal caldo ed aumentare il divertimento, domani, sabato 20 luglio, AVIS invita tutti i Donatori e gli Amici alle Caravelle per una giornata di svago, amicizia e solidarietà.

Il collaudato format prevede l’amichevole partecipazione di Luca Galtieri che intratterrà con simpatia e umorismo presso la piscina onde; quando il pubblico si sarà scaldato a dovere, il livello di “freddure” si alzerà ulteriormente anche grazie al “cantadoccia” ed i partecipanti avranno l’occasione, o la sfortuna, di comparire in TV.

Il tutto sarà accompagnato musicalmente dall’Amico Nando Rizzo e dalla sua chitarra. Si ballerà anche con le ballerine della scuola di danza “A.S.D. La danza è” ed i “Sanna Clown” porteranno ulteriore divertimento.

Tantissimi i Donatori che hanno già aderito all’iniziativa e che sabato mattina arriveranno da tutta la regione; per loro, grazie alla disponibilità del parco acquatico, verrà riservato un trattamento speciale all’ingresso ed AVIS ha preparato tanti gadget e maglia ricordo dell’evento.

L’obiettivo della manifestazione è quello di ringraziare i nostri Donatori, per merito dei quali riusciamo a garantire l’autosufficienza di sangue in Liguria, ma anche di promuovere la donazione del sangue che, non solo in estate, ma durante tutto l’arco dell’anno, permette di salvare vite umane. Vi sarà per questo un gazebo dedicato dove ricevere tutte le informazioni utili per poter diventare donatore di sangue.

I requisiti per diventare donatori di sangue sono età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso superiore ai 50 Kg ed essere in buona salute.

Vi aspettiamo sabato mattina al parco acquatico “Le Caravelle”, perché donare sangue è “cool”.