Samp, si muove il mercato: Venuti è blucerchiato, Delle Monache ceduto al Lecce

Sono giornate intense per il calciomercato della Sampdoria. Diversi i nomi che vengono affiancati al club blucerchiato, che nel frattempo ha ufficializzato un colpo in entrata e uno in uscita: alla corte di mister Andrea Pirlo è arrivato Lorenzo Venuti, difensore classe '95, proveniente dal Lecce. Lo stesso Lecce che ha accolto Marco Delle Monache, ceduto a titolo definitivo dalla società del presidente Manfredi.

Per Venuti contratto fino al 30 giugno 2026: "Voglio pensare che la Sampdoria fosse nel mio destino - la sua prima dichiarazione rilasciata ai media del club - La prima convocazione con la Fiorentina è arrivata a Marassi contro la Samp e il mio esordio è stato proprio al 'Ferraris' in un Samp-Benevento. Mi sono sempre piaciuti l'atmosfera e il calore della tifoseria: ora non vedo l’ora di poter giocare da doriano in quello stadio".

"Il direttore Accardi – ha aggiunto il difensore – mi ha prospettato un progetto importante, mi ha parlato di valore umani ed è stato un piacere accettare la sua proposta. Spero di aiutare i miei compagni a livello di spogliatoio e ovviamente di fare la mia parte anche sul campo: sto bene e sono pronto a battagliare. In che ruolo? Decide il mister, io do la massima disponibilità".

Oltre alle ufficialità, spazio anche ai rumors più e meno concreti. In partenza da Genova c'è De Luca: l'attaccante è promesso sposo della Cremonese e l'affare è in via di definizione. L'addio del "Cigno di Bolzano" libererà un posto nell'attacco blucerchiato che sembra essere già prenotato da Tutino: il giocatore ha già l'accordo con la Samp, restano da regolare i conti con il Cosenza proprietario del cartellino.