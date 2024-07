Celle, non si placano gli atti vandalici nella galleria Crocetta: distrutta teca in vetro (FOTO)

Non si placano gli atti di vandalismo nella galleria Crocetta a Celle.



Cinque i danneggiamenti alle teche in vetro presenti all'interno. Un fenomeno che ciclicamente negli ultimi anni si è verificato con sempre più frequenza.



Il sindaco Marco Beltrame aveva già lanciato l'allarme la settimana scorsa facendo riferimento anche allo scaricamento di un estintore nella palestra delle scuole elementari (leggi QUI)



“Appena sono stato contattato dalla redazione ho comunicato all’ufficio lavori pubblici quanto accaduto e con l’occasione ringrazio l’Architetto Oliveri nostra dipendente, che di sabato pomeriggio si è recata ad effettuare un sopralluogo - spiega il primo cittadino cellese - La situazione della galleria Crocetta è attenzionata da quando ci siamo insediati e solo nei primi 10 giorni di luglio abbiamo avuto vari danni: il primo luglio la grata divelta, che è stata riparata il giorno seguente, il 3 luglio la prima teca arrivando da Savona, l’8 luglio la seconda teca e l’altro ieri notte sempre la seconda teca è stata ulteriormente danneggiata".

"Purtroppo la situazione degli atti vandalici è sempre peggio, a questi danni si uniscono quelli della palestra delle scuole elementari ed i canestri sempre delle scuole elementari, le retine nuove sono resistite pochi giorni ed i canestri sono al momento piegati, aggiungo anche le opere distrutte in passeggiata di Leony Mordeglia e Giacomo Lusso. Purtroppo la riparazione dei danni non sempre è immediata, dipende anche dai fornitori - continua Beltrame - L’installazione di telecamere ha un costo ed una procedura non semplice, costo che ricordo in ogni caso ricade sulla comunità e forse sarebbe meglio intervenire a livello di educazione civica, sennò si costringe le amministrazioni ad interdire man mano i luoghi, ma è una soluzione che vorrei evitare, oltre al fatto che far aprire al mattino e chiudere la sera la galleria, richiede l’impiego di volontari. Penso sia chiaro che avere un dipendente che vada la sera a chiudere sia assolutamente non percorribile".