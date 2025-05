Controlli della Polizia Stradale: accertate 11 violazioni, 6 per guida in stato di ebbrezza con 95 punti patente decurtati

Durante il fine settimana appena trascorso, la Polizia Stradale di Savona, nell'ambito di specifici servizi per il contrasto del cosiddetto fenomeno delle "stragi del sabato sera" svolti nelle località del ponente ligure maggiormente interessate dalla "movida" giovanile, ha contestato complessivamente 11 violazioni al Codice della Strada, di cui 6 per guida in stato di ebbrezza alcolica con decurtazione di 95 punti dalla patente e il sequestro di un motociclo per mancanza di copertura assicurativa, per 3 conducenti è scattato anche il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria avendo evidenziato tassi alcolemici più sostenuti, che comportano violazioni di carattere penale.

I controlli sono stati estesi anche alla verifica di eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti grazie all'ausilio di personale sanitario della Questura di Savona. Tali accertamenti, effettuati nel pieno rispetto delle vigenti procedure, non hanno rilevato alcuna violazione a carico dei conducenti controllati.

Con l'avvicinarsi della bella stagione e il relativo incremento del traffico verso le riviere liguri i servizi di controllo verranno intensificati sull'intero territorio provinciale al fine di prevenire e ridurre il fenomeno degli incidenti stradali.