A Castelvecchio di Rocca Barbena il FestivalContrario 2024 – Altre terre Musica, arte, e incontri

Come ogni anno, FestivalContrario coinvolge tanti differenti pubblici con un’offerta di eventi e incontri pensata ad hoc. Anche in questo 2024 torneranno quindi gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, come l’atelier creativo “Dalla terra al cielo” in programma a Castelvecchio di Rocca Barbena, in piazza Cavour, mercoledì 24 luglio dalle 10.30.

I laboratori progettati per il FestivalContrario seguono la filosofia di sostenibilità̀ dei luoghi e dei contesti in cui vengono realizzati. Sostenibilità̀ significa innanzitutto conoscere il luogo in cui si svolgeranno gli incontri, per rispettarlo integrandolo alle proposte culturali che vengono offerte. L’atelier creativo di mercoledì 24 luglio è liberamente ispirato alle “mobile” sculture di arte cinetica dell’artista Alexander Calder. I bambini partecipanti – dai 6 anni in su – saranno guidati alla scoperta della ‘tecnica’ di Alexander Calder, scultore che cambiò il modo di fare arte, inventando gli imprevedibili mobiles. L’esperienza educativa si intreccia alla creazione artistica per proporre esperienze intense, profonde, entusiasmanti che possano attivare nei bambini curiosità̀ e desiderio di conoscenza. Attraverso una lettura, una domanda, un racconto, iniziale i piccoli partecipanti saranno accompagnati a esplorare, scoprire, meravigliarsi, guardare il mondo attraverso tutti i sensi e a realizzare una “creazione”, un manufatto artistico che arricchirà̀ il loro percorso di crescita e così anche il Festival.

Sostenibilità per il Festival è anche utilizzare materiali di riciclo e naturali, con narrazioni che partono da sé per essere trasformate attraverso l’immaginazione in piccoli progetti concreti. “Dalla terra al cielo” porterà così alla realizzazione di sculture abitanti dello spazio e dell’aria, sculture leggere che animeranno Castelvecchio di Rocca Barbena, partendo dalle forme che emergeranno dall’indagine del luogo. Lievi sculture sospese, libere di fluttuare, in continuo mutamento, tra immaginazione, fantasia, materiale di riciclo, spago e fil di ferro.I laboratori sono organizzati da APS #cosavuoichetilegga? e CASA CULTURAL. La conduzione dei laboratori è a cura di Casa Cultural Albenga Monica Maggi alias Tata Narrastorie e Sonia Angarano – La Bottega Errante.

Per bambini e bambine dai 6 anni. Numero massimo partecipanti 20. Prenotazioni info@festivalcontrario.com. Info biglietti su www.festivalcontrario.com FestivalContrario prosegue con il suo intenso programma tra spettacolo, riflessioni e un pizzico di magia. Il weekend è tutto da vivere, e si apre venerdì 26 luglio alle 21.00 a Castelvecchio di Rocca Barbena. Piazza della Torre ospiterà “Dante – Tra la perduta gente”, un suggestivo viaggio nell’inferno dantesco tra teatro, musica e immagine che vedrà sul palco l’attore Andrea Nicolini, il contrabbasso di Federico Bagnasco e il live painting di Stefano Giorgi. Sarà un racconto plurisensoriale del viaggio negli inferi di Dante e Virgilio, dalla selva oscura al riveder le stelle, tra musica e immagine, in un viaggio condiviso e immersivo con lo spettatore, come in un sogno dal quale essere rapiti. Sabato 27 luglio Castelvecchio sarà nuovamente la cornice per una serata di grande musica con il concerto dei Cluster, “Enjoy the silence”. Alle 21.00 piazza della Torre si riempirà delle sonorità di quello che è considerato uno dei migliori gruppi vocali italiani a cappella.

Salito agli onori del grande pubblico dopo la partecipazione nel 2008 alla prima edizione di X Factor, il gruppo è un orgoglio ligure, ed formato da artisti tutti usciti dal Conservatorio genovese. La settimana si chiuderà domenica 28 luglio alle 21.00 in piazza Cavour a Castelvecchio di Rocca Barbena, con una terza serata di grande musica.

A riempire il borgo di note ed emozioni sarà l’omaggio a Domenico Modugno: “Volare (nel blu dipinto di blu)” la serata che l’Orchestra Sinfonica di Sanremo dedica al trentennale della scomparsa del cantante, una produzione originale con tredici tra i più famosi brani che saranno interpretati da Peppe Voltarelli, già Targa Tenco.

Gli appuntamenti di FestivalContrario 2024 proseguono ricchissimi fino al 20 agosto con un programma “stellare”, con tanti momenti di incontro, suggestione, arte e riflessione che avranno il loro denominatore comune nel rapporto tra uomo e cosmo, grazie alla presenza di tanti ospiti noti. Tra questi non solo l’astrofisico Giovanni Covone, ma anche Piergiorgio Odifreddi, e poi Fabrizio Bosso e J. Oliver Mazzariello, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Anaïs Drago e tanti altri.