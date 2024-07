"A notte de basue!” a Calice Ligure, lo spettacolo della compagnia teatrale "Belli che andeti"

Il 29 luglio alle ore 21, presso la suggestiva piazza della chiesa di Calice Ligure, la compagnia teatrale “Belli che andeti” presenterà "A notte de basue!”, una commedia esilarante e ricca di colpi di scena che promette di regalare una serata di puro divertimento al pubblico presente.

La storia ruota attorno alla stravagante famiglia di Marta, che, per sbarcare il lunario, è costretta a fare i salti mortali. Marta vive con il marito Raffaele e il figlio Giulio in una fredda e umida soffitta. Marta si guadagna da vivere facendo la cartomante per pochi clienti sparuti, mentre Raffaele lavora come comparsa cinematografica e Giulio interpreta il ruolo del mostro nel tunnel degli orrori di un luna park.

La situazione già inverosimile di per sé, viene ulteriormente complicata dall’arrivo di un gruppo di streghe pasticcione. Queste, determinate a organizzare il più memorabile shabbat della storia, si ritrovano per errore sulla terrazza condominiale dell’appartamento di Marta. Le streghe, visto l’errore, cercano di adattarsi alla situazione, ma devono fare i conti con Don Fulgenzio, un parroco appassionato di boxe, e con Petronilla, la terribile padrona di casa.

Come se non bastasse, nel già confusionario scenario, arriva uno strano demone mandato dal signore delle tenebre per sostituirlo durante una manifestazione. Le vicende prendono una piega ancora più assurda e divertente, con situazioni surreali e personaggi bizzarri che promettono di far ridere e riflettere il pubblico.