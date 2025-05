"Adolescenti e giovani in un tempo difficile", il 9 maggio un incontro a Savona

Prosegue l'itinerario di formazione "I giovani, questi (s)conosciuti", promosso dall'équipe dell'ambito pastorale della Formazione dalla Diocesi di Savona-Noli. L'incontro di venerdì 9 maggio presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, verterà sul tema "Adolescenti e giovani in un tempo difficile". L'evento inizierà alle ore 19 con una cena a buffet.

A seguire interverranno i dottori Monica Cirone, direttrice sociosanitaria dell'ASL 2 Savonese, e Roberto Carrozzino, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della stessa ASL, l’équipe della S. C. Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza ancora dell’ASL 2 e don Claudio Burgio, cappellano dell'Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria di Milano e fondatore dell'associazione Kayrós. Si parlerà delle sfide che molti giovani stanno vivendo oggi e come si può star loro accanto in maniera autentica e concreta.

"Le nuove generazioni stanno rivelando alla società un futuro inatteso che ci è chiesto di conoscere e accogliere - afferma il vescovo Calogero Marino - Come Chiesa di Savona stiamo facendo la scelta di privilegiare cammini formativi intergenerazionali e aperti a tutti. Destinatari dell’invito non sono pertanto solo i giovani ma tutti coloro (preti, genitori, religiosi e religiose, catechisti, educatori e insegnanti) che desiderano camminare con essi in questo tempo non facile ma bellissimo".

L'ingresso è libero. Per motivi organizzativi occorre confermare la presenza alla cena scrivendo un'e-mail all'indirizzo ambitoformazione@diocesisavona.it. L'ultimo appuntamento sarà venerdì 6 giugno alle ore 21 nella Sala della Sibilla del Complesso Monumentale del Priamàr con il noto psicoanalista e saggista Massimo Recalcati su "Educare oggi: possibile?".