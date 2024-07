Calice Ligure, il 25 luglio la messa in scena del Kronungsmesse Mozart

Giovedì 25 luglio alle ore 21,15 presso la chiesa di San Biagio a Calice Ligure, l'Accademia Musicale del Finale ha il piacere di collaborare con l'Associazione Musicale Loanese per presentare la Kronungsmesse (Messa di Incoronazione) di W. A. Mozart.

Tra gli eventi proposti dall'Accademia Musicale per l'anno 2024 questo fa parte di un progetto dalla realizzazione ambiziosa: l'esecuzione in forma integrale della Kronungsmesse Messa in do maggiore K 317 per coro e solisti di Wolfgang Amadeus Mozart che la scrisse nel 1779 in occasione dell'anniversario dell' incoronazione di una immagine della Vergine che aveva salvato la città di Salisburgo dalla guerra nel 1744.