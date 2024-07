La cena-gioco-show 'Figli della Stelle' per la prima volta nel suggestivo parco del Castello di Verzuolo

Dopo il successo raccolto prima della pandemia, torna, innovata e rinnovata, la cena-gioco-show “Figli delle stelle”: l'inedito format del divertimento da tavola (e pista da ballo) pieno di musica, canzoni e allegria ideato da Andrea Caponnetto e con lui la dj Anisa farà ballare il pubblico.

In questa “data zero” del format estivo più amato, i ragazzi del Movin'on Team hanno raccolto la sfida lanciata dalla Proloco della Villa per animare e riempire di musica il suggestivo parco del Castello del borgo antico di Verzuolo

L'evento nasce in collaborazione con il Deni Pub di Davide ed Enea e promette di regalare un appuntamento musicale di mezza estate da non perdere.

Il parco del Castello di Verzuolo, con la sua atmosfera unica e la bellezza storica, si presta come location ideale per eventi come questo. La sua ampia area verde, immersa nella natura e circondata dalle mura antiche del castello, offre uno scenario mozzafiato per una serata all'insegna della musica e del divertimento.

L’appuntamento è per venerdì 26 luglio 19,30 per iniziare la serata con la cena (solo su prenotazione su WhatsApp al 333-374 4451/351-4204004, con costo di 20 euro escluse consumazioni) e il gioco.

A seguire, la musica continua con il nuovo format party Echo Festival by Deni Pub dalle 22,30 (ingresso al costo di 10 euro con consumazione inclusa).

Il parco del Castello di Verzuolo non è solo una cornice ideale per questa serata, ma rappresenta anche un luogo perfetto per ospitare eventi di ogni tipo, grazie alla sua capacità di creare un'atmosfera magica e indimenticabile sotto le stelle.