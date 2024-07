Varazze ospita le "Serate all'Oratorio Nostra Signora Assunta"

La storica associazione U Campanin Russu organizza la venticinquesima edizione delle "Serate all'Oratorio Nostra Signora Assunta" in collaborazione con la confraternita ospitante e la Consulta Ligure e con il patrocinio del Comune. Gli appuntamenti inizieranno alle ore 21 e saranno ad ingresso gratuito.

Si inizierà stasera, lunedì 22 luglio, con un approfondimento su Giacomo Matteotti a Varazze a cura di Giuseppe Milazzo, Giuseppe Olcese e Carlo Ruggeri. Domani, martedì 23 luglio, sarà la volta di "Varaginis mirabilia. Paesaggi e storie per varazzini e turisti" con Furio Ciciliot. Giovedì 25 luglio Leandro Cappiello presenterà "Giovanni Gaggino, una vita in estremo oriente con il cuore a Varazze". Venerdì 26 luglio Carlo Delfino parlerà di "Varazze capitale del ciclismo europeo. Coppi e dopo Coppi".

Ogni luglio queste serate di cultura, informazione e poesia intrattengono i presenti sull'accogliente sagrato dell'oratorio, in un clima di interesse per la storia, gli usi e i costumi di Varazze, del territorio ligure e dell'ambiente circostante. Appropriate proiezioni visive arricchiranno gli incontri e i temi proposti in questa edizione, che offrirà un ventaglio di argomenti di indubbio interesse e certamente graditi al pubblico partecipante.