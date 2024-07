Dego, il Palio dei Rioni si conferma un successo diventando un appuntamento imperdibile dell'estate valbormidese

Lo scorso fine settimana, Dego è stata teatro di festeggiamenti travolgenti in occasione dell'undicesima edizione del Palio dei Rioni. L'evento, che ha visto una partecipazione entusiastica da parte di figuranti e pubblico, si è concluso con la vittoria dell'Altissimo Rione Sottocollina, che ha incantato tutti con un carro dedicato al famoso anime e manga "One Piece".

Dal 2012, il Palio dei Rioni è diventato un appuntamento imperdibile dell'estate valbormidese, attirando residenti e visitatori da ogni dove. Anche quest'anno, la manifestazione ha confermato il suo successo, con una grande affluenza di pubblico che ha animato le strade di Dego, immergendosi nello spirito di comunità e divertimento.

I punti ristoro, fondamentali per garantire il comfort dei partecipanti, sono stati gestiti da diverse associazioni locali: pro loco Dego, Gruppo Alpini Dego, Officine del Martinetto, Belli Scoppiati nel Bosco, New Volley Valbormida, Asd Dego Calcio, Fiascolata, Co.Co.Dè. Il supporto logistico e sanitario è stato fornito dal Comune di Dego e dalla Croce Bianca Dego, assicurando così un'organizzazione impeccabile.

Le serate del Palio sono state all'insegna del divertimento e della varietà. Oltre alla sfilata e alla gara tra i rioni, il programma ha offerto una ricca selezione di intrattenimenti: i concerti degli Animal House e Fool Party hanno riscaldato l'atmosfera, mentre la Dj night con Drop Events ha fatto ballare tutti fino a tarda notte. Per i più piccoli, sono stati organizzati momenti di trucco con Capriole sulle nuvole, giochi in legno, intrattenimento con Marick e una speciale sessione di volley. Gli spettacoli dell'ASD La Danza è hanno aggiunto un tocco di eleganza all'evento.

L'undicesima edizione del Palio dei Rioni di Dego ha dimostrato ancora una volta come questo evento sia una pietra miliare nel calendario estivo della Val Bormida. La vittoria dell'Altissimo Rione Sottocollina con il loro carro a tema "One Piece" sarà ricordata a lungo, e l'entusiasmo mostrato da tutti i partecipanti è un chiaro segnale che il Palio continuerà a crescere in popolarità e successo.

Con il cuore ancora colmo di emozioni e soddisfazioni, Dego saluta i suoi rioni e dà appuntamento al prossimo anno, promettendo nuove sfide, nuove sfilate e, soprattutto, tanto divertimento per tutti. L'undicesima edizione del Palio dei Rioni è stata un trionfo, e l'attesa per la prossima è già palpabile.