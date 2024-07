Savona, manutenzione al park Villa Pizzardi, Mij (M5S): “Promesse della Giunta non rispettate”

"Registriamo con dispiacere che le promesse fatte dalla giunta in Consiglio Comunale in risposta alla nostra interpellanza sul park di Villa Pizzardi non sono state rispettate. In data 2 luglio, alla nostra domanda se quando e come sarebbero stati fatti degli interventi di manutenzione nel parcheggio, la giunta rispondeva che entro dieci giorni avrebbero sicuramente sistemato il fondo. Ne sono passati più di 20 e nulla è stato fatto e la situazione è ulteriormente peggiorata”.

Lo scrive in una nota il consigliere Federico Mij di M5S Savona.

“Questo fatto dimostra ancora una volta che l'amministrazione non si occupa seriamente dei problemi di vivibilità quotidiana della città con i cittadini che continueranno a vivere una situazione di disagio a causa delle condizioni disastrose in cui versa fondo del parcheggio", conclude Mij.