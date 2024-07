Savona Downtown Music Festival, l'ultima tappa con gli Eugenio in Via Di Gioia in concerto

Dopo tre giovedì da record e un fiume di presenze in tutto il cuore della città, il Savona Downtown Music Festival saluta il 2024 con la "rotta musicale” più giovane e innovativa: gli Eugenio in Via Di Gioia che giovedì 25 luglio alle ore 22 saranno in piazza Sisto IV per la loro unica tappa ligure dell'estate.

Torinesi, attivi dal 2013 per portare il loro cantautorato pop in tutta Italia, arrivano a calcare il palco di Sanremo nel 2022 dove vincono il prestigioso premio della critica “Mia Martini”.

Scanzonati e malinconici allo stesso tempo, usano la musica come mezzo per offrire al pubblico spunti riflessivi, satirici e critici per vivere una vita felice, attiva e rispettosa dell'ambiente e dell'umanità. Famosissime anche le loro iniziative social di sensibilizzazione, l'ultima organizzata al Porto di Genova dove la band ha abbandonato gli smartphone ad una lunghissima diretta di una settimana animata dai fans, mentre gli Eugenio salpavano in mare, lontani da casa, su una nuova rotta che li portava oltre l'orizzonte a ritrovarsi.

"Sono state serate davvero ricche di energia e iniziative in tutti gli angoli della città - commenta Elisa Di Padova, vicesindaco del Comune - Un'organizzazione e un percorso che impegna molte professionalità che voglio ringraziare una volta di più, insieme alle forze dell'ordine impegnate e coinvolte per la sicurezza del pubblico, alle Associazioni di categoria che hanno svolto un ottimo lavoro di coordinamento e ai tanti volontari che partecipano prestando la loro attività per la buona riuscita del Festival. Con gli Eugenio ci aspettiamo una piazza piena di ragazze e di ragazzi per chiudere il Savona Downtown Music Festival 2024 con tanta energia che speriamo possa ulteriormente contaminare la nostra città nella volata verso la Capitale Italiana della cultura".

Ultimo giovedì da non perdere anche per le aperture straordinarie dalle 19.30 alle 23.30 della Pinacoteca Civica (con ingresso gratuito) e del Museo della Ceramica, oltre alle visite guidate alla Torre del Brandale che A' Campanassa propone tra le 21 e le 22 accompagnati dai concerti di Tom Stearn & Laura Torterolo.

Come ogni giovedì, tutta la città va in scena: le vie del centro storico si animeranno per l'ultima serata dalle 18 in poi regalando a tutta la cittadinanza animazione, intrattenimento, eccellenze gastronomiche e artigianali, oltre allo shopping serale.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 295 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale "Il Gabbiano" (chiusura alle ore 01.00).

Oltre a questi parcheggi aggiuntivi, sono disponibili, come sempre, anche i parcheggi di piazza del Popolo (1000 posti all'aperto, in centro); via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro); parcheggio dell'Arsenale (271 posti, in Darsena).

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16.30.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un'apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti ci sono due pagine dedicate: Savona Downtown Music Festival su Facebook e @savonadowntownmusicfestival su Instagram.

Gli hashtag per non perdere nulla delle quattro serate di luglio e interagire con le nostre pagine sono: #SDMF2024 #Savona2027 #SavonaDowntown.

Le iniziative a cura di associazioni e commercianti nelle vie:

Via Verzellino: Musica con DJ set, presentazioni, danza, calisthenics e altre attività sportive

Via Manzoni: Le associazioni del Tavolo dei Giovani, Savona Street Fest, musica e DJ set,

shopping ed esposizioni

Via Luigi Corsi: Intrattenimento musicale, danza e sport

Corso Italia: Aperitivo, food e apericena con DJ set "Piazza Jasper", intrattenimento con danza

Via Montenotte: Intrattenimento con Croce D'Oro, animazione, sport e musica dal vivo

Via Astengo: Esposizioni, esibizioni artistiche, cene a tema,

Via Guidobono: Cena con DJ set

Corso Italia (zona piazza Giulio II): Apericena con stand e DJ set

Via Caboto: Musica dal vivo e apericena

Via Garassino: Serate enogastronomiche a tema e musica dal vivo

Via Ratti: Apericena a tema

Piazza Pertini: Musica e raduno delle Fiat 500 storiche

Via Paleocapa (zona Torretta): Esposizioni sotto i portici

Piazza Mameli (quadrilatero): Circuito enogastronomico e animazione a tema con scuole di danza e

palestre

Via Pia e centro storico: Shopping e intrattenimento.