Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, a Ceriale l'evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”

In occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World Drowing Prevention Day) che si celebra in tutto il mondo il 25 luglio di ogni anno, il Comune di Ceriale, su proposta dell’Assessorato alle Politiche Ambientali, al demanio e spiagge, aderisce all’invito rivolto da FEE Italia a tutte le località Bandiera Blu di dedicare questa giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire gli annegamenti.

“Bandiera Blu: al mare in sicurezza” è il titolo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Sla Acque Basse Coop Arcadia, la Capitaneria di porto, la Croce Rossa – Comitato di Ceriale e Magliolo -, la Protezione Civile, i Balneari di Ceriale, la Federazione ambulanze veterinarie Italia e il gruppo cinofilo Toga e Opsa di Diano Marina.

L’evento avrà luogo giovedì 25 luglio, dalle ore 10.30, presso la spiaggia libera attrezzata “Acque Basse”.

Si tratta di una iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

“Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni” il messaggio della campagna di sensibilizzazione.

Quest’anno in Italia tutte le località Bandiera Blu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.

“Come Comune Bandiera Blu e per l’impegno promosso nella valorizzazione del nostro sistema balneare, siamo felici di poter organizzare una giornata che punta sulla prevenzione e attenzione” affermano il sindaco Marinella Fasano, il vice sindaco e assessore al demanio Luigi Giordano e la consigliere comunale Nadia Ligustro, che ha curato per l’amministrazione comunale l’organizzazione dell’evento.

“Il World Drowing Prevention Day è una iniziativa che vuole coinvolgere i cittadini e i turisti che frequentano le nostre spiagge sul tema della sicurezza in mare e sensibilizzarli sui comportamenti responsabili e consapevoli da tenere durante la stagione balneare” concludono gli amministratori cerialesi.