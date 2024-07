“Amorevolmente incompatibili”: Beppe Trabona e Marco Ghini in concerto ad Albenga

Piazza de Andrè ad Albenga si prepara a ospitare un evento musicale unico nel suo genere: il concerto "Amorevolmente Incompatibili – divergenze musicali sull’amore". Il 28 agosto alle 21.30, Beppe Trabona e Marco Ghini saliranno sul palco per una serata che promette di essere “indimenticabile”, mescolando stili e prospettive molto diverse sull’amore attraverso la loro musica.

Marco Ghini, medico di professione e voce storica di gruppi demenziali da oltre 30 anni, ha spiegato come è nato questo progetto: "In questo progetto presento alcuni brani miei, parte di un disco in vinile che uscirà a settembre – spiega Ghini -. Siccome a me piace lo stile di Beppe, con i suoi brani in stile Concato, pieni di accordi minori, un cantautorato molto sofisticato, l’ho invitato a cantare con me un pezzo del disco ed è nata l’idea di un concerto insieme".

L'alchimia tra Trabona e Ghini è evidente. "Abbiamo coinvolto buoni musicisti, per portare sul palco canzoni sue e mie, con intermezzi di ironia in cui lo prendo un po’ in giro per la sua innata riservatezza – continua Ghini -. Lui è entrato nei miei brani in punta di piedi, io nei suoi invece a gamba tesa. La formula sta funzionando: accanto a pezzi inediti, cantiamo anche brani famosi. Due ore di spettacolo che passano in un baleno. Ci chiedono spesso il bis, quindi presumo sia molto piacevole la performance”.

Come spiegato direttamente dal medico-artista Ghini, il concerto vedrà la presentazione di brani inediti e cover di celebri artisti italiani, offrendo al pubblico una varietà musicale ricca e coinvolgente. Il tema centrale sarà l’amore, esplorato da due prospettive diverse: Beppe Trabona, chitarrista e cantautore raffinato, lo affronta con serietà e profondità, mentre Marco Ghini, noto per il suo stile ironico e autoironico, porta leggerezza e umorismo.

Ad accompagnare Trabona e Ghini sul palco ci saranno eccellenti musicisti: Max Maloberti alle tastiere, Nico Lo Bello alla tromba, Maurizio Boiocchi alla batteria e Federico Fugassa al contrabbasso. La loro partecipazione aggiunge ulteriore valore a uno spettacolo già ricco di show, musica e ironia.

Ghini ha anche anticipato l’uscita del suo primo album da solista, intitolato "Mi faccio di vita". "Il disco, che dà il titolo anche a una canzone, l’unica seria che ho scritto. Il tema è l’amore, che Beppe prende più seriamente, mentre io normalmente ironizzo e faccio anche autoironia, conclude GHini.

Nonostante le differenze apparenti, la collaborazione tra Beppe e Marco si è rivelata estremamente efficace. I due artisti hanno selezionato con cura i brani da eseguire, creando un equilibrio perfetto tra i loro mondi musicali e le visioni di vita. Il risultato è uno spettacolo che cattura il pubblico, portandolo in un viaggio emozionale e allo stesso tempo divertente attraverso le varie sfaccettature dell’amore. L’ingresso all’evento è gratuito.

Dopo il concerto ad Albenga, Beppe Trabona e Marco Ghini si esibiranno il 9 agosto a Villanova d’Albenga.