A Loano un incontro tra galateo e storia "La Regina e il Paggio"

Venerdì 9 maggio, alle ore 18, presso la Sala Consiliare di Palazzo Doria (Piazza Italia 2), la Delegazione di Savona dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon presenta l’incontro “La Regina e il Paggio - Le buone maniere dalla corte sabauda alla tavola di casa”.

L’evento vedrà protagonista Michele D’Andrea, già addetto al Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, che condurrà una conversazione brillante e vivace sul tema del galateo e delle buone maniere, con particolare riferimento alla tradizione della corte sabauda e alla loro eredità nella quotidianità domestica.

"I nostri rapporti con gli altri, il modo di vestirsi e di stare a tavola, la posizione e i gesti, il linguaggio e la corrispondenza sono ancora oggi condizionati, spesso senza rendercene conto, da un corpo di codici antichi che hanno accompagnato il cammino delle civiltà umane. È questo il cerimoniale, una millenaria e affascinante vicenda storica, religiosa e sociale che ha trasformato riti e simboli in comportamenti del nostro vivere quotidiano, le “buone maniere” che mandano avanti, senza troppi scossoni, le relazioni fra le persone e gli Stati. A guidare il pubblico in un suggestivo e accattivante viaggio nel tempo ricco di immagini, filmati, curiosità e soprattutto retroscena dei palazzi del potere sarà Michele D’Andrea, per sette anni addetto al Cerimoniale del Quirinale e oggi docente nei master di comunicazione istituzionale. Caratterizzato da un linguaggio colloquiale e uno stile lieve e ironico, ideali per l’ora dell’aperitivo, l’appuntamento con “La Regina e il paggio. Le buone maniere dalla Corte Sabauda alla tavola di casa” è in programma nella Sala consiliare del Municipio di Loano, a Palazzo Doria, venerdì 9 Maggio 2025 alle ore 18. L’incontro è promosso dalla Delegazione di Savona dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e gode del patrocinio del Comune di Loano", commentano dalla Delegazione di Savona dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon nasce nel 1878 alla morte del primo sovrano d’Italia, S.M. Vittorio Emanuele II, quando i veterani delle guerre d’indipendenza decisero di prestare una guardia d’onore alle spoglie del Padre della Patria, per poi estendersi nel tempo a tutte le spoglie dei sovrani italiani. Si tratta di un’associazione combattentistica sottoposta al controllo del Ministero della Difesa e che porta avanti ancora oggi i valori del Risorgimento che hanno fatto l’Unità d’Italia.