Savona, la Polizia Municipale ricorda la vigilessa Barbiero, morta in servizio venti anni fa

Il 10 maggio ricorre il ventennale della scomparsa dell'agente della Polizia Locale Federica Barbiero, 28enne di Cengio, che ha perso la vita in corso Tardy e Benech.

Barbiero stava scortando alcuni mezzi dell’Esercito, diretti al porto per l’imbarco verso la Sardegna, insieme ai Carabinieri e a un collega. Il convoglio militare proveniva da Vercelli e la vigilessa era di pattuglia sulla moto della Polizia Municipale, preceduta dal collega.

In occasione della ricorrenza del ventennale della morte, si terrà una breve cerimonia di raccoglimento nel tratto di controviale di corso Tardy e Benech dove avvenne l’incidente, seguita da un saluto istituzionale presso la Sala Rossa del Comune, alla presenza delle autorità.

Per la celebrazione in ricordo di Federica Barbiero, sarà istituito temporaneamente il divieto di sosta nella parte di controviale alberato, dall’attraversamento pedonale all’incrocio con corso Viglienzoni e per 30 metri verso ponente, dalle 7,30 alle 10.

Alla memoria di Federica Barbiero è stato intitolato il campetto in sintetico ultimato nell’autunno del 2014 e situato presso il campo sportivo “Pino Salvi” in località Isole a Cengio e il 24 novembre del 2010, presso la Caserma Corradini, sede del Corpo della polizia municipale di Savona, è stato scoperto il monumento a lei dedicato ed a tutti i caduti delle polizie locali in Italia.

L'amministrazione comunale di Savona, nell'ottobre del 2015, ha conferito a Federica Barbieri una Medaglia d'oro al valore civile ed in sua memoria, il Comando della Polizia Municipale, con il patrocinio del Comune di Savona, ha indetto un concorso di poesia riservato a tutti gli appartenenti alle forze di Polizia italiane.