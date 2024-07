Lions Club Albenga ospita 16 ragazzi provenienti da tutto il mondo

16 ragazzi provenienti da tutto il mondo ospitati ad Albenga dal Lions Club Albenga host. Il programma "Campi e Scampi Giovanili" rappresenta uno dei fiori all'occhiello del Lions Club International per l'opportunità garantita di conoscere culture e modi di vivere differenti ai giovani partecipanti, vincitori di concorso organizzati dai Lions o semplici richiedenti.

Così è stato per i 16 ragazzi che sono giunti in Liguria e hanno visitato Genova, quindi con la camp director Marisa Gardino, dalla tesoriera Nicoletta Nati e dal coadiuvante del camp leader Lorenzo Scaglione si sono spostati a Ponente, prima a Loano per una cena organizzata dal Lions Club Loano Doria dove la presidente del Lions Club Albenga Host, Cristina Siniscalchi, ha rivelato il programma per il giorno successivo: non si può venire in Italia in estate senza fare una giornata in spiaggia, pertanto il club di Albenga li ha ospitati all’ Essaouira restaurant lounge beach per un tuffo nel nostro mare e scoprire le bellezze del nostro territorio.

Ormai prossimi al rientro in patria, questi ragazzi saranno promotori turistici del nostro Paese visti gli splendidi ricordi di due settimane in giro per il nord Italia: uno di questi più degli altri si ricorderà con entusiasmo della Liguria ed Albenga, Josuè Alvarado che, rientrato in Messico, potrà raccontare agli amici di aver festeggiato i suoi 20 anni in spiaggia in Italia con l’Isola Gallinara sullo sfondo.