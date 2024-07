Savona, in Sant'Andrea il concerto "A Duke Ellington"

Venerdì 26 luglio alle ore 21 nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, nel centro storico, il concerto "A Duke Ellington nel 50° anniversario della scomparsa" dell'Inter Play Jazz Trio aprirà il XII Festival Internazionale di Musica di Savona, promosso dall'associazione Ensemble Nuove Musiche in collaborazione con il Servizio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli. Diciannove concerti di importante caratura internazionale si svolgeranno nelle cornici più suggestive del Savonese fino al 12 dicembre.

Non è usuale trovare un concerto dedicato al jazz nella rassegna, sostanzialmente incentrata sulla musica classica, ma "quest'anno ricorre il cinquantesimo dalla morte di Duke Ellington e abbiamo ritenuto opportuno aprire con una serata dedicata a questo grandissimo compositore, arrangiatore e band leader", dichiara l'associazione. L'Inter Play Jazz Trio lo omaggerà con un programma dal titolo "Black and Blue Duke Tribute", che comprenderà l’esecuzione delle sue composizioni più rappresentative in un viaggio musicale in cui un particolare e continuo intreccio e dialogo di sax e chitarra sarà sostenuto dalla presenza del basso elettrico.

Nata nel 2020 dalla collaborazione di Marco Moro (sax & flute), Adriano Ghirardo (guitar) e Marco Bottini (elecric bass), la peculiarità della formazione è il "carattere cameristico", che lo rende molto presente e discreto al tempo stesso. L'ingresso sarà libero. Per informazioni occorre scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o un'e-mail a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.