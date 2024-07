Bardineto, la Croce Verde inaugura un nuovo mezzo per il trasporto di persone con difficoltà motorie

Domenica 28 luglio prossimo, in concomitanza con il “Pranzo Solidale”, iniziativa promossa dalla P.A. Croce Verde Bardineto per raccogliere fondi a sostegno delle iniziative dell’associazione, verrà inaugurato un nuovo automezzo Fiat Doblò allestito per il trasporto di persone con difficoltà motorie e dedicato ai servizi ordinari. Tale veicolo va a sostituirne uno identico dopo oltre 220.000 km percorsi in circa 18 anni e più di 2000 trasporti.

Questo nuovo acquisto rappresenta un significativo e importante passo avanti per migliorare i servizi di trasporto offerti sia ai cittadini della piccola comunità valbormidese sia a quelli delle zone limitrofe.

“Grazie al prezioso contributo della Fondazione De Mari, di tante associazioni e privati cittadini, quello che fino a un anno fa sembrava soltanto un bel sogno ora si è trasformato in realtà” commenta il presidente della Croce Verde Franco Franchello, che aggiunge: “La Pubblica Assistenza è un punto di riferimento per la nostra comunità, svolge un ruolo fondamentale a livello sanitario ed emergenziale, seppur tra mille difficoltà dovute alla significativa distanza dai principali nosocomi e al purtroppo ridotto numero di volontari.”

La Croce Verde Bardineto OdV, che dispone ad oggi di un parco macchine composto da 2 ambulanze tipo A e un Doblò attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili, è impegnata dal 1980 sul territorio per garantire servizi sanitari e di emergenza. Potrà ora contare su un nuovo mezzo per migliorare la qualità dei trasporti a vantaggio dei pazienti, facilitando loro l'accesso a cure mediche e migliorandone il comfort durante il trasporto.

La cerimonia avrà inizio alle ore 15.30 presso il Palafungo di Bardineto, e vedrà la partecipazione e l’intervento di alcune autorità del territorio e del settore sanitario, la premiazione di coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo e di coloro che da sempre collaborano con l’associazione.

Al termine dell’evento, dopo la benedizione del nuovo mezzo, si terrà un rinfresco per tutti i partecipanti.