Albisola, l'impegno dei Lions a difesa dell'ambiente: il successo della conferenza “Salviamo le Api”

Si è tenuta l'8 maggio la Conferenza, aperta a tutti, organizzata dal Lions Club Albissola Marina e Albisola Superiore Alba Docilia insieme al Leo Club Alba Docilia, con il patrocinio del Comune di Albisola Superiore e di Albissola Marina e con il sostegno economico del Distretto Lions 108 Ia3 con tema: “Salviamo le Api - Il cambiamento climatico e il regno delle api”.

Con questo importante Service il Club ha cercato di sensibilizzare i cittadini albisolesi e non sul problema che investe tutto il pianeta a causa del cambiamento climatico in atto. La Conferenza ha affrontato, con tre qualificati relatori Cristina Cavallero (Nutrizionista) che ha trattato il tema “il ruolo del miele nell’alimentazione”, Fabrizio Zagni (Apicultore) ”l’ape nera e la vespa velutina” ed infine Giulia Molinari (Docente) “le api e il cambiamento climatico”, tutte le problematiche connesse con il mondo delle api. Un importante presenza di pubblico, di autorità Lions e amministratori locali, tutti molto attenti ed interessati agli argomenti illustrati, ha avuto modo di scoprire questo mondo, quello delle api, mai sufficientemente valorizzato nonostante che le stesse api siano di importanza fondamentale nella salvaguardia dell’eco sistema mondiale. Alla conferenza è seguita, come da programma, una speciale cena presso il Ristorante Al Golf di Albisola Superiore con portate che contenevano tra i loro ingredienti adeguate tipologie di miele fornito da apicultori locali. Il ricavato della cena è stato interamente devoluto all’Associazione down (A.D.S.O.) di Savona. Un ringraziamento speciale è dovuto al Comitato organizzatore per l’impegno e la partecipazione, al Golf Club per la disponibilità a fornire l’area per la Conferenza, al “Ristorante al Golf” che ha accettato con entusiasmo il particolare menù proposto, al Distretto Lions !08 Ia3 che ha creduto e finanziato il progetto, agli amministratori locali di Albissola Marina e Albisola Superiore per il loro patrocinio, ai relatori per la loro brillante esposizione, all’apicoltore Gaino per aver garantito l’esposizione dei prodotti melari ed infine a tutti i presenti.

Mario Mazzini