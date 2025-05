Alassio in lutto per la scomparsa di Ugo Montin: stroncato da un malore a 63 anni

Alassio piange la scomparsa improvvisa di Ugo Montin, che si è spento ieri mattina (12 maggio) all’età di 63 anni. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo: è stato trovato privo di vita sul pianerottolo di casa, nella zona di via Dante, tra l’ingresso del suo appartamento e quello della sorella Marisa.

Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto insieme ai militi della Croce Bianca di Finale.

Montin, apprezzato artigiano esperto nella lavorazione del legno, era conosciuto e stimato per la sua disponibilità e il suo animo generoso. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro dei social, dove in molti hanno espresso cordoglio e incredulità per una perdita così improvvisa.

Ugo lascia il figlio Mirko, la sorella Marisa, il fratello Roberto, i cognati e i nipoti.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, 13 maggio, alle ore 17 nella camera ardente dell’Ospedale di Albenga. I funerali si terranno domani, martedì 14 maggio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio ad Alassio.