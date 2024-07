Consiglio comunale di Albisola, l’assessore Brizzo: "Salvaguardare gli equilibri di bilancio"

Sono due gli adempimenti previsti dall’ordinamento contabile degli enti locali entro il 31 luglio di ogni anno, trattati ieri sera durante il Consiglio comunale di Albisola Superiore: la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio 2024/2026 e la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2024/2026.

"Per quanto riguarda il primo punto, il controllo è esteso all’equilibrio tra entrate e spese complessive, al controllo dei residui e all’equilibrio della gestione di cassa tra riscossioni e pagamenti," commenta l'assessore al Bilancio, Sara Brizzo. "Particolarmente performante è stata la gestione amministrativa dell’ente per quanto riguarda la tempestività nei pagamenti: nei primi sei mesi sono state effettuate 571 fatture con 13 giorni di anticipo rispetto alla scadenza".

"L’analisi sull’evoluzione delle entrate e delle spese ha permesso di verificare la permanenza degli equilibri generali di bilancio sia nella parte della competenza sia in quella dei residui, nonché nella gestione della cassa. Il secondo punto prevede, oltre alla verifica generale di tutte le voci in entrata e in uscita, anche la verifica dell’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni e delle variazioni di bilancio da apportare per i diversi settori".

"È di particolare importanza per un ente operativo che punta alla gestione del territorio lo stanziamento di risorse per la sicurezza delle spiagge libere e quindi l’individuazione di un bagnino per il mese di agosto; lo stanziamento di risorse per lavori di efficientamento energetico mediante la sostituzione di corpi illuminati; e gli stanziamenti per la manutenzione di argini e torrenti".

"Tale risultato è coerente con i presupposti della nostra Amministrazione per una gestione economica-finanziaria prudenziale, senza tagliare servizi, alzare le tasse ai cittadini e senza rinunciare agli investimenti sul territorio", conclude l'assessore Brizzo.