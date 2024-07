Spotorno, il 2 agosto concerto del duo Massola-Peron

Il 2 agosto, alle ore 21:15, presso la chiesa parrocchiale della SS. Annunziata di Spotorno, nel centro storico, si terrà un Concerto per Organo e Fiati con sonorità e accordature completamente barocche.

L’organo, ideato nel 1772 dal maestro originario ligure Pittaluga e restaurato alcuni anni or sono dall’organaro Graziano Interbartolo di Stella Gameragna, uno dei maggiori esperti italiani per questo tipo di organi antichi, è stato riportato al suo splendore settecentesco e ne è stata ricostruita fedelmente l’intonazione che in quel periodo non seguiva ancora il “sistema temperato” usato oggi.

È quindi notevolmente diversa e suggestiva perché segue la scala naturale, percepita dalle nostre orecchie come “diversa” da quella temperata, perché diseguale e rispondente al fenomeno degli armonici e delle vibrazioni presenti in natura senza interventi di correzione dell’uomo.

Suonare con questa accordatura insieme ad uno o più strumenti a fiato non è semplice, proprio per questa particolarità. Ci proveranno Marco Peron, all’organo, e Claudio Massola con alcuni flauti barocchi e due diversi clarinetti. In repertorio, musiche del periodo barocco settecentesco di Delalande, Telemann, Bach, Corelli, Valente, Zingarelli, Pachelbel, con un finale dedicato alle Sonate da Chiesa di Mozart, una trascrizione dell’Ottocento ma della musica di Mozart composta nella seconda parte del Settecento.