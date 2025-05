L'Unitre di Borgio Verezzi e Pietra chiude l'anno accademico con "Il malato immaginario"

L'Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligure archivia il suo 26° anno accademico, invitando alla rappresentazione teatrale che si svolgerà martedì 20 maggio 2025 alle ore 21:00 presso il cinema teatro G. Moretti a Pietra Ligure, in tale occasione, dopo i saluti istituzionali, andrà in scena l'opera di Molière "Il malato immaginario" con adattamento e regia di Mauro Canova.

Ne "Il malato immaginario" Molière mette in scena le vicende familiari di un ipocondriaco, Argante, che si circonda di medici inetti e furbi farmacisti, ben contenti di alimentare le sue ansie per tornaconto personale.

Con questa commedia Molière vuole evidenziare i vizi della società del suo tempo: mette in ridicolo alcuni personaggi, come i medici; mostra le qualità della serva fedele e fa riflettere sull'importanza della famiglia attraverso l'amore di Angelica per suo padre.

«La partecipazione alla commedia – spiega il Presidente Marco Gavioli – è aperta a tutti, iscritti e non iscritti e chiuderà la stagione 2024/2025 che ha visto tanti appassionati “studenti” e “studentesse” partecipare alle iniziative proposte dall'Unitre, inoltre mi sento di consigliare a tutti questo spettacolo per la sua forte ironia sul mondo dell’epoca e per la leggerezza con cui sono trattati i temi».

Ora, con il periodo estivo, l'Unitre si prende un periodo di pausa ma per il prossimo anno sono già tanti i progetti in cantiere, per i quali l'appuntamento è a settembre-ottobre con la ripresa delle attività.