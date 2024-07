Guasti alla rete elettrica a Celle e Varazze, criticità nel comune varazzino: "Enel sta intervenendo per ripristinare la situazione"

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16.45: "Enel informa che è terminata l'installazione dei due generatori che fino alla risoluzione del guasto consentiranno la fornitura della corrente elettrica - annuncia il sindaco Pierfederici - Allo stato attuale quindi la corrente elettrica è stata ripristinata. Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti in merito al ripristino definitivo".

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14.00: "Enel informa che sono in fase di installazione 2 generatori necessari a tamponare il guasto che dalla tarda mattinata ha interessato parte del centro cittadino - dice il sindaco - Entro le prime ore del pomeriggio sarà ripristinata la corrente in attesa della risoluzione definitiva del guasto".

"Siamo in stretto contatto con Enel per il guasto sulla rete che sta interessando parte del centro cittadino - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Enel sta intervenendo per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile ma non sarà un intervento immediato".