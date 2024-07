Loano, la Pro Loco elegge il suo Consiglio Direttivo: Maria Giuliana Amelotti è la presidente

La Pro Loco di Loano, nell’assemblea dei soci del 29 luglio, ha nominato, come da statuto, il nuovo Consiglio Direttivo che sarà composto dalla presidente Maria Giuliana Amelotti, dalla vicepresidente Daniela Panizza Crudo, dal segretario e tesoriere Lino Romanisio, da Massimo Zarillo nel ruolo di addetto ai rapporti con il Comune e la Pubblica Amministrazione, dall'addetta ai rapporti con la stampa Maria Grazia Noseda, dall'addetta ai rapporti per Arte e Cultura Umberta Bolognesi. In consiglio anche Giancarlo Garassino.

Come organo di controllo è stato eletto il dottor Stefano Calabria, mentre nel collegio dei probiviri sono stati eletti Silvia Olivari Dodero, Luca Staffina, Angela Carfagno Mazzeo.

La presidente Maria Giuliana Amelotti ringrazia l’Amministrazione Comunale e la Marina di Loano "per la collaborazione prestata e tutti i soci e consiglieri che nel corso degli anni hanno sempre sostenuto la Pro Loco Loano anche nelle imprese più impegnative".

Dalla sua fondazione, per citarne alcuni, sono stati portati avanti eventi come la Miss Pro Loco Loano, la Sagra del Fritto Misto di Pesce, la Fiera dell’Edilizia Green e la Fiera del Libro di Loano.

"Quest’anno la Pro Loco loanese compie vent'anni e vuole contribuire ad una sempre maggiore accoglienza turistica, a preservare da un punto di vista ecologico l’ambiente marino, al rinnovamento del sito e di una app Proloconews alla quale potranno accedere tutti" conclude la presidente.