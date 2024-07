Gigi D’Alessio a Ceriale: il 2 agosto concerto in piazza della Vittoria

Iniziato con lo straordinario successo degli otto eventi speciali – tutti sold out - di “GIGI - UNO COME TE - L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio fa tappa venerdì 2 luglio a Piazza della Vittoria a Ceriale, alle ore 21.30.