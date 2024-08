Ceriale: il Tartufo Nero del Monferrato protagonista della rassegna “Una Rotonda sul Mare”

Ieri sera, "La Marischeria", il ristorante di pesce situato di fronte alla spiaggia, ha ospitato la prima serata gourmet dedicata al Tartufo Nero estivo del Monferrato. Questo prodotto, simbolo della partnership territoriale con Langhe, Monferrato e Roero, è stato lanciato dall'Amministrazione comunale di Ceriale, con direzione artistica dell’HPI Event di Piacenza.

“Tra le importanti novità di quest’anno – ha dichiarato l’assessore alle manifestazioni di Ceriale, Gianbenedetto Calcagno – desideravamo dare risalto a un’altra eccellenza della nostra offerta turistica: i ristoranti. Questi, insieme ai bar del centro storico, rappresentano i veri interpreti di questa promozione che ci onora e sta suscitando grande interesse tra il pubblico”.

A questo scopo, è stata creata la rassegna “Martedì del Tartufo Nero del Monferrato”, un calendario di quattro cene-evento in vari ristoranti selezionati di Ceriale, che si inserisce nel piano turistico estivo dell’ATL Langhe Monferrato Roero, promotore di questa gustosa iniziativa.

Non si tratta solo di una degustazione, con ottimi piatti preparati da esperti chef, ma anche di un momento di condivisione di storie e segreti legati al tartufo, grazie alla presenza alle cene di un esperto “trifolao”, che svela i misteri di questo prodotto straordinario, offrendo un'opportunità unica di conoscere alcune delle tradizioni più radicate del sud Piemonte. La presenza del trifolau, Aldo Martinetto, alla prima serata ha permesso al pubblico ed ai giornalisti invitati di scoprire i segreti della cerca e l’utilizzo in cucina del Tartufo Nero.

Ecco tre piatti preparati dallo chef argentino Facundo Mendoza, che propone una cucina semplice, ma sempre elegante e ricercata. Ogni piatto è stato servito con sorriso e con passione dallo chef che ha raccontato le storie dietro ciascuna creazione e rendendo l'esperienza culinaria ancora più speciale.

Tartare di Tonno e Gambero Viola di Sanremo: pesce freschissimo sapientemente tagliato a cubetti, servito su crostino di pane tostato e burrata, arricchito da fette sottili di tartufo nero estivo che hanno aggiunto un tocco aromatico e complessità di sapori.

Polpo Scottato con Patate: il polpo, cotto alla perfezione, è tenero e saporito, accompagnato da patate saltate in padella che bilanciano il gusto intenso del mare. Lamelle di tartufo nero estivo hanno completato il piatto con profumo e raffinatezza.

Paella di Pesce: una rivisitazione della tradizionale paella, che si distingue per l’uso di pesce fresco del giorno, come gamberi, calamari e filetti di pesce. Il riso è cotto in un brodo ricco di aromi mediterranei, con una generosa grattugiata di tartufo nero estivo, che conferisce al piatto un’inaspettata dimensione aromatica.

Per accompagnare questi piatti, un Pigato del ponente ligure, le cui note floreali e fruttate bilanciano splendidamente i sapori intensi delle portate.

Ecco i prossimi appuntamenti in calendario per gustare piatti realizzati con l'oro nero del Monferrato:

Martedì 6 agosto: Ristorante “Ostaia du Mâ” – tel. 0182 932053

Martedì 20 agosto: Ristorante pizzeria “Muffoletto” – tel. 0182 931734

Martedì 27 agosto: Ristorante “Casa Cristina” – tel. 333 534 6060