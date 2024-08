Finale Ligure, il maestro Marco Rescigno festeggia i 40 anni di insegnamento del karate

Per questo gli hanno reso pubblicamente omaggio prima il sindaco uscente di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, che gli ha consegnato una targa a nome della Città, e poi il suo maestro Luciano Parisi, uno dei grandi protagonisti della storia del karate in Italia e nel mondo, che gli ha conferito il grado di 6° dan.

Infine sono stati gli allievi attuali a festeggiare il loro maestro Marco Rescigno, rappresentando idealmente le centinaia e centinaia di allievi che in questi 40 anni hanno cercato di seguire gli insegnamenti di Marco, anche quegli allievi (come Daniele, Nico, Tiziana) che non hanno potuto partecipare ai festeggiamenti perché hanno concluso il loro ciclo terreno di nascita – vita – morte.

Per tutti questi allievi Marco è stato un cartello indicatore, suggerendo un cammino nella via del karate, che, visto dall’esterno, si rivela come un percorso tra tecniche e kata, a partire dal livello iniziale dello schema (che cosa fare) per passare al livello della forma (come fare) e approdare infine al livello dell’efficacia (il livello dell’essere).