Andora, torna la rassegna "Sotto l'Archetto", il 1° agosto appuntamento con il libro "L'Umberto" di Aurora Lussana

Anche per questo 2024 torna, a due passi dal mare di Andora, la rassegna estiva "Sotto l'Archetto - le parole di oggi". Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione offre uno spazio di dialogo e riflessione su temi di attualità.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 1° agosto alle 21:15 presso il Parco degli Aviatori, proprio sotto l'archetto che dà il nome alla rassegna. La serata inaugurale vedrà come ospite Aurora Lussana, giornalista e conduttrice televisiva, che presenterà il suo libro L'Umberto, l'uomo che ha inventato il Nord (Edizioni Piemme). Il testo racconta la vita e la carriera di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, attraverso aneddoti e interviste inedite con vari esponenti del movimento. Dialogherà con l'autrice il giornalista Cristiano Bosco.

Aurora Lussana è laureata in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano. Giornalista e conduttrice televisiva, nel 1992 si iscrive alla Lega Nord. È stata direttrice di TelePadania e del quotidiano La Padania. Dal 2018 al 2023 si è occupata di comunicazione, eventi e promozione agroalimentare per l'Assessorato Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia. Da aprile 2023 si occupa di comunicazione per l'Assessorato alla Famiglia di Regione Lombardia.

L'undicesima edizione della rassegna si concentrerà su tre temi principali: politica e attualità, musica e, infine, territorio. Le date da segnare sul calendario sono il 1° agosto, il 28 agosto e il 5 settembre. A breve saranno annunciati tutti gli autori che parteciperanno agli eventi in programma.

Le presentazioni sono a ingresso libero. Al termine delle presentazioni, sarà possibile acquistare i libri e ottenere una dedica dagli autori.