La Samp batte il Carl Zeiss Jena e si prepara ad accogliere Tutino

Le reti di Coda e Venuti per chiudere con un'altra vittoria il ritiro in Germania: ieri sera la Sampdoria ha battuto 2-1 il Carl Zeiss Jena nell'amichevole amarcord della sfida di Coppa delle Coppe di fine anni '80. Un buon test per i blucerchiati (parzialmente macchiato dall'autogol del giovane Zeqiraj con il portiere Scardigno infortunatosi nell'occasione) pronti a rientrare a Genova dopo l'esperienza in terra tedesca.

In Italia ad attendere la truppa di mister Pirlo ci saranno diversi volti nuovi. Nella giornata di ieri è stata infatti ufficializzata la cessione di Audero al Como, affare che sbloccherà il passaggio dai lariani alla Samp di Bellemo, Ghidotti e Ioannou. L'attesa dei tifosi è però tutta per Gennaro Tutino: l'attaccante in arrivo dal Cosenza è ormai pronto a unirsi ai nuovi compagni e a formare con Coda un tandem d'attacco con pochi rivali in cadetteria.

Nei giorni scorsi, inoltre, la Sampdoria ha ufficializzato l'arrivo dal Perugia del difensore Stipe Vulikic. Con gli umbri definita anche la cessione a titolo definitivo con diritto di recompra dell'attaccante Daniele Montevago. Tra le operazioni del responsabile dell'area tecnica Accardi da segnalare poi il prolungamento del contratto di Alex Ferrari fino al 2027.

Il club del presidente Manfredi, che definirà prossimamente anche la cessione di Bereszynski al Cagliari, punta ora a riempire la casella del portiere titolare: i nomi che circolano con maggior insistenza sono quelli di Perisan dell'Empoli e di Stankovic, quest'ultimo già estremo difensore doriano nella passata stagione.

IL TABELLINO DI CARL ZEISS JENA-SAMPDORIA 1-2

CARL ZEISS JENA (4-1-3-2): Dedidis (27′ s.t. Härting); Butzen, Abu El Haja (20′ s.t. Hessel, Reddemann (20′ s.t. Werner), Krämer (1′ s.t. Smyla); Schau (1′ s.t. Wendt); Gipson, Weinhauer (16′ p.t. Muqaj), Prokopenko (1′ s.t. Petermann); Zank, Löder (1′ s.t. Richter).

A DISPOSIZIONE: Kampe.

ALLENATORE: Henning Bürger.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia (21′ s.t. Scardigno, 25′ s.t. Tantalocchi); Bereszynski (21′ s.t. Zeqiraj), Ferrari (21′ s.t. Romagnoli), Vulikic (34′ s.t. Gega); Venuti (21′ s.t. Conti), Meulensteen (1′ s.t. Yepes), Ricci (34′ s.t. Uberti), Giordano (1′ s.t. Barreca); Akinsanmiro (1′ s.t. Benedetti), Borini (21′ s.t. Stoppa); Coda (21′ s.t. La Gumina).

A DISPOSIZIONE: D’Amore, Pozzato, Vitale.

ALLENATORE: Andra Pirlo.