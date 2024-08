Egea Holding Spa: ecco chi siederà nel board della nuova società

A seguito del perfezionamento dell’operazione che ha portato, tramite aumenti di capitale, Iren S.p.A. e MidCo 2024 S.r.l. a entrare nel capitale sociale di Egea Holding S.p.A. (società in cui sono stati trasferiti i rami operativi di EGEA Spa, EGEA Commerciale Srl ed EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl), si è riunita l’assemblea dei soci il cui capitale è ora posseduto al 50% da Iren S.p.A. e al 50% da MidCo 2024 S.r.l.

L’assemblea ha nominato consiglieri di amministrazione Massimo Lapucci (a cui è stato conferito l’incarico di presidente), la direttrice generale di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio, il presidente di Iren Spa Luca Dal Fabbro, il commercialista ed esperto di corporate finance Massimo Feira, tra i consulenti protagonisti del salvataggio della multiservizi langarola, poi Moris Ferretti e Gianluca Riu, ex sino a poche settimane fa amministratore delegato di Amiat Spa.

La stessa assemblea ha provveduto inoltre alla nomina del Collegio Sindacale che sarà così composto: Marco Elefanti presidente, Dolores Casoli e Maurizio Stefano Gili sindaci effettivi. Sono stati inoltri nominati Paolo Macchi e Massimo Cassarotto quali sindaci supplenti.

Sotto la presidenza di Massimo Lapucci, si è riunito quindi il nuovo Consiglio di Amministrazione che, preso atto delle indicazioni fornite dai soci, ha provveduto alla nomina di Gianluca Riu quale amministratore delegato della società conferendo allo stesso le deleghe di gestione dell’azienda.

LA NOTA DI EGEA SPA

Sull'operazione chiusa oggi, dopo quelle di Iren, è intanto arrivata una nota ufficiale della stessa Egea.

"Egea S.p.A. – vi si legge – comunica che in data odierna è stato eseguito il contratto di investimento sottoscritto lo scorso 30 marzo 2024 con Iren S.p.A. A fronte dell’esecuzione dell’operazione, Iren S.p.A. è venuta a detenere, tramite un aumento di capitale, una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale sociale della società di nuova costituzione Egea Holding Spa, restando l’ulteriore 50% intestato a Midco 2024 S.r.l. società integralmente partecipata da Egea S.p.A..

In data odierna è, altresì, divenuto efficace il trasferimento (i) da Egea S.p.A. a Egea Holding del Ramo Egea previa cessione del Ramo Egea Commerciale da Egea Commerciale S.r.l. a Egea Energie S.r.l. e (ii) da Egea Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. a Egea Holding S.r.l. del Ramo Egea PT.

L’ingresso di Iren in Egea Holding è intervenuto nell’ambito di una complessiva operazione di risanamento di Egea S.p.A., unitamente alle proprie controllate Egea Commerciale S.r.l. ed Egea Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l., realizzata mediante appositi accordi di ristrutturazione ex artt. 57 e 61, CCII ed oggetto della sentenza n. 258/2024, pubblicata il 28 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Torino ha omologato ai sensi e per gli effetti degli artt. 57, 63 e 48, comma 4, CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Egea S.p.A., Egea PT ed Egea Commerciale con le proprie creditrici finanziarie, i propri obbligazionisti e i propri fornitori, nonché le proposte di transazione fiscale formulate all’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

E’ stato possibile raggiungere il buon esito dell’operazione solo grazie all’indispensabile cooperazione e collaborazione da parte di tutti gli stakeholder, ai quali Egea esprime il proprio ringraziamento".