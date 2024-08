Savona, alla Rusca e via Mignone indagini geotecniche per la posa dei pannelli fonoassorbenti sulla A10

Il caso della mancanza dei pannelli fonoassorbenti sul tratto autostradale che passa in città è stato oggetto di discussione nell'ultimo consiglio comunale, sollevato dal consigliere di maggioranza Giancarlo Frumento.

Frumento ha ripercorso la vicenda che risale al 2001 quando, su reclami dei residenti delle zone affacciate sulla A10 per i rumori del traffico, veniva chiesto al Comune di attivarsi con la società Autostrade e prendere provvedimenti. La società Autostrade aveva presentato un progetto preliminare che, ricorda Frumento, "interessava la posa di pannelli fonoassorbenti su tutto il tratto di autostrada che va dalla Rusca a Zinola".

Era stata fatta una bozza di convenzione, ma i pannelli sono poi stati messi solo alla Rocca e in via Mignone. "Nel 2012 – ha proseguito Frumento – da una verifica fatta da uffici comunali e autostrade, i rilievi dei rumori avevano rilevato decibel sopra alle soglie consentite per tutte le 24 ore".

Nel 2019, in seguito a un'inchiesta in base alla quale era emerso che i pannelli non fossero a norma e non sicuri, sono stati tolti. Ora il consigliere Frumento, su sollecitazione dei residenti delle vie affacciate sull'autostrada, ha chiesto chiarimenti al Comune.

"Dal 2019 con Regione MIT si è cercato di fare un piano di risanamento per la posa di barriere sicure – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Lionello Olivieri – Abbiamo avuto diversi incontri con la Regione e ci è stato detto che sarebbero stati messi tra il 2024 e il 2025. Poi è stato azzerato tutto. Ci è stato spiegato che gli interventi di posa dei pannelli impattano così tanto sul traffico che vanno fatte indagini tecniche. Successivamente è stata individuata una modalità di posizionamento delle barriere, validata dall'Università di Torino e accettata dal MIT, che permette di ricostruire le barriere con una metodica sicura. Ma questa metodica riguarda solo barriere fino a una certa altezza".

Nei giorni scorsi è stata emessa l'autorizzazione del Comune per la deroga acustica alla società Gaia Enterprise che si occuperà dei rilievi tecnici. I rilievi sono previsti dalla notte del 1° agosto e per le tre successive.

Sul tema è intervenuto anche il PD di Savona. "I pannelli fonoassorbenti, oltre a svolgere il ruolo per cui sono progettati – dice Simone Anselmo, segretario del PD di Savona – sono utili anche per la sicurezza, come barriera nel caso cadessero oggetti (o mozziconi) sia dalle auto verso l'abitato sia nella direzione opposta. Visto il periodo estivo, nei pressi dell'autostrada ci sono zone dove l'erba secca presenta un pericolo particolare. L'amministrazione di Savona ha più volte sollecitato la società ad intervenire e, nelle proprie competenze, ha agito per limitare i pericoli. Crediamo sia ora di provvedere con la massima celerità, a tutela della qualità della vita e della sicurezza delle persone".