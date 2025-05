Celle, si dimette il consigliere di minoranza Giovanni Siri: subentrerà Carola Spotorno

Giovanni Siri si dimette da consigliere comunale di minoranza a Celle Ligure. L'ex vicesindaco e assessore della passata giunta Mordeglia ha deciso infatti di presentare le dimissioni.

Nel consiglio comunale entrerà la prima dei non eletti della lista "Aria Nuova" Carola Spotorno che affiancherà proprio tra i banchi dell'opposizione la capogruppo, ex sindaco, Caterina Mordeglia.

"Un ingresso in Consiglio che segna un momento di continuità e rinnovamento per il gruppo. Il gruppo 'Aria Nuova' comunica che il Consigliere comunale Giovanni Siri martedì 20 maggio ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio comunale di Celle Ligure" dicono dal gruppo di minoranza.

"Con la Capogruppo di 'Aria Nuova' comunico le mie dimissioni dal Consiglio comunale di Celle Ligure. Questa decisione nasce dalla volontà di dare l'opportunità ad altri membri del gruppo di fare esperienza in Amministrazione, oltre che da impegni personali che non mi permettono di dedicare l'attenzione e l'impegno necessari al ruolo - spiega Siri - Ringrazio i cittadini e Caterina Mordeglia per avermi dato l'opportunità di svolgere il ruolo di assessore, vicesindaco e ora di Consigliere comunale di minoranza. Con Caterina abbiamo condiviso un percorso amministrativo avvincente che, nonostante la pandemia da Covid-19, ci ha permesso di realizzare molto e di far conoscere Celle Ligure.

"La decisione, condivisa con la Capogruppo Caterina Mordeglia e con tutto il gruppo, motivata da nuove esigenze personali e dalla volontà di favorire il ricambio in Consiglio, offre così a più membri della lista la possibilità di contribuire attivamente alla vita amministrativa" puntualizzano dal gruppo.

"La scelta di Giovanni è stata condivisa con tutto il nostro gruppo. Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di procedere adesso, a un anno dalle elezioni. Ringrazio Giovanni per il suo contributo e impegno in questi anni e do il benvenuto a Carola, che entra in Consiglio per la prima volta - il commento della capogruppo Mordeglia - Siamo convinti che il coinvolgimento di più persone possa arricchire il dibattito e le decisioni del Consiglio, mantenendo rappresentativa la nostra azione.

"Sono molto contenta di poter contribuire allo sviluppo della nostra comunità e di lavorare insieme agli altri membri del Consiglio Comunale. Ringrazio Caterina e Giovanni per avermi dato l’opportunità di poter fare quest’esperienza. Sono pronta a impegnarmi al massimo per migliorare la nostra comunità" conclude Carola Spotorno, che subentrerà nel prossimo consiglio.

Spotorno, 23 anni, studentessa in Scienze Infermieristiche al Campus universitario di Savona, è una calciatrice e gioca nell'Angelo Baiardo e in passato aveva militato nelle file del Genoa, vincendo nella stagione 2021-2022 il campionato di serie C. Iniziando la carriera calcistica nelle file del Celle Riviera. Alle ultime elezioni comunali del giugno 2024 aveva raccolto 39 preferenze, terza della lista dietro a Siri con 58.