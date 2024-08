Savona, cittadinanza onoraria a Julian Assange fondatore di Wikileaks

"La concessione della cittadinanza onoraria da parte della città di Savona – si legge nella delibera di consiglio - raccoglie l'appello lanciato da molte figure della società civile internazionale, come il Premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel, e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ponendosi quale tributo da parte di Savona, Città Medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza, per l'impegno morale, civile e sociale profuso, attraverso la pubblicazione di documenti importanti e rilevanti informazioni. Al contempo, promuovendo e difendendo, con le proprie azioni, la libertà di stampa quale indispensabile diritto e requisito per un'equilibrata formazione dell'opinione pubblica globale".