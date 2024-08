Mamma tartaruga depone le uova a Ceriale? Indizi di una nuova “nursery” in una spiaggia libera

Le spiagge del ponente savonese continuano ad essere scelte dalle mamme tartarughe per deporre le proprie uova: da giugno, dopo Laigueglia e Alassio, sembrerebbe sia toccato ora a Ceriale diventare “nursery” per qualche tempo.

Secondo quanto affermato da un testimone, per due notti consecutive, l’animale è stato avvistato nella spiaggia libera a ponente di Ceriale, attirando l’attenzione dei presenti. Tuttavia, gli accertamenti finora eseguiti non avrebbero rilevato la presenza di uova da schiudersi, nonostante il comportamento dell'animale lascerebbe presupporre questa possibilità.

“ Ci siamo subito attivati per segnalare il caso alla Capitaneria di Porto che ha immediatamente messo in atto i protocolli previsti. Ieri è già venuto un gruppo di studiosi e biologi ”, afferma il vicesindaco Luigi Giordano.

“Una tartaruga che viene a deporre le uova sulle nostre spiagge è di buon auspicio, come ogni nascita - continua il vicesindaco, lanciando anche un’idea -. Viste anche le recenti comparse, con relative deposizioni di uova a Laigueglia e Alassio, e dal momento che il fenomeno sembra essere sempre più frequente, si potrebbe istituire un ‘Santuario delle Caretta Caretta’, come già per i cetacei. Se scelgono le nostre spiagge, significa che il nostro mare è pulito, l’ambiente marino è adatto, sarebbe necessario approfondire”, conclude Giordano.