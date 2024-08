Stella, ripristinata la stazione meteo sulle pendici di Bric Burdone

La stazione meteo di Stella sulle pendici di Bric Burdone, che era stata vandalizzata lo scorso aprile, è tornata nuovamente operativa anche via radio dallo scorso mercoledì 31 luglio.

Ad annunciarlo Arpal dopo che lo strumento in questione – proprio l’armadio di metallo, il data logger, il pannello solare e tutta la sensoristica – era stato trafugato lo scorso aprile, portato via con un taglio netto ai cavi di collegamento.

Era stato rubato per riutilizzare le diverse componenti o per rivenderle. Era stata poi presentata una denuncia per furto.