Incontro in provincia su logistica e portualità, presente il presidente del Piemonte Cirio

La continuità territoriale e la condivisione di molteplici obiettivi di sviluppo economico, che da sempre legano il territorio savonese alla Regione Piemonte, sono solo le basi di una strategia condivisa che voglia puntare a competere significativamente in Europa e nel mondo. Questa macroarea, attraversata da diversi corridoi e reti Ten-T, vanta già grandi numeri nella logistica internazionale e punta al consolidamento della collaborazione interregionale tra istituzioni, operatori e portatori di interesse nelle svariate sfaccettature delle tematiche coinvolte: sviluppo e manutenzione della rete infrastrutturale autostradale e stradale, grandi opere, monitoraggio di interventi, cantieri e servizi per il sistema dell’autotrasporto, concorrenza e competitività, digitalizzazione e logistica “green” per la sostenibilità ed efficienza della supply chain, riducendo al minimo l’impatto negativo sull'ambiente.

Strumento chiave di coesione del territorio, nel movimento e interscambio delle merci, il dialogo sulla logistica tra Piemonte e Provincia di Savona non può prescindere dal mondo della portualità e dal rafforzamento della partnership con e tra i principali attori locali del settore. In quest’ottica, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, su invito del Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, nel pomeriggio di ieri, 1 agosto 2024, ha avuto il piacere di incontrare personalmente Gerardo Ghiliotto, Presidente dell’Unione Utenti del Porto di Savona-Vado; Giorgio Blanco, Presidente dei Terminalisti Portuali; Diego Vernazza, Presidente della Sezione Territoriale di Vado Ligure dell’Unione Industriali; Caterina Sambin, Presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona; Fabrizio Conni, Referente dei Servizi Tecnici Portuali; e Cristoforo Canavese, ex Presidente dell’Autorità Portuale di Savona e oggi membro e Referente per Savona del Comitato Portuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

“Riuscire a fare rete e dare attuazione alla continuità logistica giustamente invocata dai nostri operatori e territori è ormai una priorità indifferibile” ha dichiarato il Presidente Olivieri al termine dell’incontro. “Urge intervenire concretamente sulle infrastrutture, sia stradali, come l’annosamente atteso collegamento Carcare-Predosa, con adeguati e necessari caselli di accesso, sia ferroviarie, attraverso ottimizzazione e potenziamento delle linee esistenti. Ciò al fine di permettere ad operatori e scali portuali savonesi di servire, nel modo reciprocamente più vantaggioso e funzionale, l’imponente traffico merci, da e per il Piemonte, che si sta sempre più imponendo sul mercato in termini di insediamenti e capitali investiti, ma che, ancora troppo spesso, trova nel Tirreno, se non addirittura nell’Adriatico, il suo più conveniente snodo portuale.”

L’interesse della Regione Piemonte a perseguire concretamente una collaborazione transregionale che in tal senso favorisca un dialogo fattivo tra istituzioni e componenti private del mondo industriale e della logistica, è stato non solo confermato dal Presidente Cirio, ma sarà al centro di un prossimo appuntamento che, nell’immediato arrivo dell’autunno, potrà riunire proprio a Savona tutti gli stakeholders più strategici sia da un punto di vista istituzionale che operativo.

"Il Piemonte è il retroporto naturale del sistema portuale ligure e con le sue aree può garantire alla Liguria gli spazi e lo sviluppo delle attività retroportuali e logistiche sempre più strategiche per far crescere i volumi delle merci gestite dalle banchine. Per questo, nei mesi scorsi abbiamo avanzato la richiesta di entrare a far parte della governance dei porti liguri e oggi, durante l'incontro organizzato dalla Provincia di Savona, abbiamo fatto il punto sulle potenzialità di connessione e sviluppo tra la Liguria e il Piemonte, e in particolare tra l’area Savonese e quella adiacente del Cuneese, senza dimenticare l’Alessandrina che, grazie al completamento del Terzo Valico, è un tassello fondamentale del disegno della macroregione. Nel mese di settembre organizzeremo una visita al Porto di Savona con gli assessori Bussalino e Gabusi per proseguire questo percorso di collaborazione" ha concluso il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.