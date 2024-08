Ceriale, il temporale ferma il concerto di Gigi D’Alessio: lo stop dopo 5 canzoni

Un mix di pioggia e grandine ieri sera, 2 agosto, ha fermato l’atteso concerto di Gigi D’Alessio a Ceriale.

Piazza della Vittoria gremita di fan giunti per assistere all’esibizione del cantante napoletano, ma dopo cinque brani, D’Alessio ha dovuto arrendersi e interrompere il concerto a causa delle condizioni meteo avverse.

A Ceriale, la data non verrà recuperata.

“Ho visto il vostro amore incommensurabile, avete cantato sotto la pioggia, ma purtroppo per problemi tecnici e maltempo è saltato l’impianto e non è stato possibile procedere – ha scritto sui social il cantautore -. Mi dispiace tantissimo e spero di rivedervi presto. Un saluto particolare a tutti i ragazzi in carrozzina sotto il palco a cantare con me sotto la pioggia. Vi mando un grande abbraccio”.