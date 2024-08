Diocesi Albenga-Imperia, una domenica di colletta per le parrocchie svantaggiate del territorio

È in programma per oggi, domenica 4 agosto, nella diocesi di Albenga-Imperia, la Giornata per la raccolta a favore delle parrocchie svantaggiate del territorio.

Esiste poi il Fondo di solidarietà istituito dalla Cei che va in due direzioni e riguarda "sia le parrocchie che si impegneranno in eco iniziative come la realizzazione di pannelli solari , attraverso fonti alternative e quindi per fare fronte al caro bollette, sia per fronteggiare le difficoltà delle piccole parrocchie maggiormente in difficoltà. Il fondo permetterà anche alle famiglie in difficoltà di attingervi".