Genova sul tetto del mondo: Alice D’Amato è medaglia d’oro alle Olimpiadi nella ginnastica artistica

Genova sale sul tetto del mondo. Dopo l’argento nella prova a squadre, la genovese Alice D’Amato ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nella specialità della trave con il punteggio di 14.366. Dietro di lei la cinese Zhou Yaqin e l’altra italiana, Manila Esposito.

Il suo è stato un esercizio al limite della perfezione all’interno di una finale in cui la campionessa Simone Biles si è autoesclusa dalla corsa per le medaglie con una caduta che, per clamore, ha fatto il giro del mondo. Alice, invece, è stata impeccabile e porta a Genova una medaglia d’oro dal valore inestimabile in una disciplina considerata la regina della ginnastica artistica.

Per Alice D'Amato sono subito arrivati complimenti del Comune di Genova che, in un post sui social, scrive: “L'Italia e Genova guadagnano un oro storico nella ginnastica con Alice D'Amato, protagonista nella trave femminile. Congratulazioni anche a Manila Esposito per il suo bronzo”.

“Ci congratuliamo con Alice - aggiungono da Regione Liguria - straordinaria eccellenza sportiva del nostro territorio e con la società Andrea Doria, dove la ginnasta iniziò la sua carriera. Proprio Alice era stata una dei ‘dreamers’ di Orientamenti nel 2023 quando era stata premiata come sportiva ligure dell’anno, insieme alla sorella, Asia, purtroppo assente a queste Olimpiadi a causa di un infortunio”.

Non si sono fatte attendere le reazioni anche dal mondo della politica.

“ Che orgoglio vedere Alice D'Amato conquistare la medaglia d'oro con una prova alla trave perfetta, che racchiude tutta la sua storia e diventa storia - così Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati - complimenti ad Alice, donna giovane e determinata che più volte ho avuto modo di incontrare e anche premiare in Liguria, al suo team, a tutti coloro che con lei hanno condiviso questo straordinario percorso, a partire da sua sorella gemella Asia, ginnasta di successo e inseparabile, la cui commozione oggi dice tutto e racconta una storia di condivisione straordinaria. Complimenti a tutti coloro che hanno creduto in lei, allenamento dopo allenamento, a partire dalla nostra Liguria”.